Amerykańskie bombowce nad Morzem Śródziemnym! B-52H ćwiczą kolejny raz w tym roku na europejskim niebie [VIDEO]

Amerykańskie bombowce strategiczne B-52H przyleciały do Europy, by odbyć wspólne ćwiczenia z sojusznikami z NATO. To kolejna wizyta „Super Fortec” w Europie w tym roku.

Dwa samoloty B-52H Stratofortress wzięły udział w ćwiczeniu Astral Knight 19. Główną siedzibę ćwiczeń stanowiła baza amerykańskich sił powietrznych w Aviano we Włoszech ale część operacji przeprowadzono także w Chorwacji, Słowenii i Niemczech.

Amerykańskie bombowce przyleciały prosto z bazy amerykańskich Sił Powietrznych w Barksdale w Luizjanie gdzie stacjonuje 2 Skrzydło Lotnictwa Bombowego U.S. Air Force. W locie przez Atlantyk towarzyszył im samolot cysterna KC-135 Stratotanker.

W ćwiczeniach Astral Knight 19 udział wzięło 900 marynarzy, pilotów i żołnierzy z USA, Włoch a także Chorwacji i Słowenii. Trenowano współpracę sił z różnych krajów w ramach zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej wskazanego obszaru.

W zaprezentowanym na filmie locie bombowcom B-52H towarzyszyły należące do USAF myśliwce wielozadaniowe F-35A, F-16C oraz latająca cysterna KC-135 Stratotanker oraz myśliwce F-35A Włoskich Sił Powietrznych (AMI).

To kolejna wizyta popularnych „Buff`ów”, jak nazywają bombowce B-52H amerykańscy piloci, w Europie w tym roku. W marcu amerykańskie samoloty przybyły do bazy RAF w Fairford i ćwiczyły różnego rodzaju operacje w rejonie Morza Bałtyckiego, Morza Barentsa, Morza Norweskiego i na Północnym Atlantyku. Wykonywały loty także w Grecji, Rumunii, Niemczech, Holandii i Szkocji i krajach nadbałtyckich.

Amerykańskie bombowce ćwiczyły także nad Polską. B-52H dokonywały między innymi ćwiczebnych bombardowań na 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, czyli największym poligonem lotniczym w Europie, znajdującym się niedaleko Wałcza w województwie Zachodniopomorskim.

Częstsza obecność amerykańskich bombowców ma być sygnałem dla Rosji. Ich ilość wzrosła od momentu objęcia stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych na Europę przez generała pilota Toda D. Woltersa, który zastąpił generała Curtisa M. Scaparrottiego.