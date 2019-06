Dżihadyści kontratakują w Syrii. Wojska Assada wyparte z kilku pozycji [VIDEO]

Grupy dżihadystów rozpoczęły ofensywę przeciwko siłom reżimowym w północno-zachodniej Syrii, głównie w prowincjach Idlib i Hama – poinformowało w czwartek późnym wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Według Obserwatorium w walkach zginęło 21 żołnierzy wojsk rządowych i bojowników sprzymierzonych z reżimem syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada, a także 14 rebeliantów. Syryjskie media państwowe podały, że armia, przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa, odpiera ataki dżihadystów.

Większość prowincji Idlib i sąsiednich terenów w prowincji Aleppo i Hama kontroluje Hayat Tahrir al-Sham (HTS), organizacja zdominowana przez byłą syryjską filię Al-Kaidy. To zarazem ostatnie tereny będące w Syrii pod kontrolą rebeliantów.

Siły HTS zostały wzmocnione przez inne ugrupowania takie jak Ahrar al-Sham, czy składającą się z głównie z Ujgurów Turecką Partię Islamską i także Jabhat al-Wataniya lil-Tahrir (NFL). Siły te dysponują wsparciem w postaci pojazdów bojowych i innej broni, którą dostarcza im Turcja.

Tereny te, na mocy zawartego we wrześniu zeszłego roku porozumienia między Rosją a Turcją, teoretycznie stanowią strefę zdemilitaryzowaną, ale zawieszenie broni jest tam notorycznie łamane. Od końca kwietnia siły reżimowe, wspierane przez rosyjskie lotnictwo, bombardują obszary kontrolowane przez dżihadystów, głównie z HTS, w prowincjach Idlib, Hama i Aleppo.

Z szacunków Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka wynika, że w atakach tych zginęło ponad 300 cywilów, a 300 tysięcy ludzi musiało uciekać ze swych domów. Syryjska opozycja oskarża siły reżimowe i ich sojuszników – Rosję i Iran – o niszczenie infrastruktury medycznej, w tym szpitali.

#Syria: village of Jubayn (N. #Hama) was the 1st quickly captured by Rebels today. Video also shows spoils made from Regime forces. https://t.co/PmzxJjGFGH pic.twitter.com/qzysTAgW5Y — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 6, 2019

#Syria: the 2nd #TOW strike by Jaish Izza today destroyed a fortified positon on Tell Malah (N. #Hama). pic.twitter.com/RAsuNus3JY — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 6, 2019

#Syria: 30 days after Regime started the N. #Hama Offensive, Rebels launched their own battle, called "Kaser Hadem". Following initial assault, several positions were overrun. Clashes & bombardment ongoing. pic.twitter.com/8Z09Q8bCb8 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 6, 2019

Źródło: PAP