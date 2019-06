Gigantyczny skandal w „Big Brother”! Dwaj mężczyźni naprawdę zrobili TO przed kamerami TVN

Homopropaganda w TVN w natarciu na całego! Kolejny skandal związany z uczestnikami programu „Big Brother”. Tym razem do niecnego kroku posunęli się Igor i Oleh.

Program „Big Brother” powrócił na antenę w marcu po kilkunastu latach przerwy. Mimo że zbliża się do końca, to ciągle nie brakuje kolejnych skandali związanych z popularną produkcją TVN-u.

W środę w „Big Brother” zakończyło się trwające tydzień zadanie, w którym uczestnicy rywalizowali ze sobą jako dwie agencje wywiadowcze. Uczestnicy podczas podsumowań i rozmów zdobyli się na szczere wyznania.

W ramach nagrody zwycięzcy mogli odtajnić akta części uczestników, które zawierały intymne informacje na temat ich przeszłości. Szybko okazało się, że nie tylko Łukasz, który wiadomo, iż jest ‚bi’, ma homoseksualne doświadczenia.

Okazało się, że podobne wyczyny ma na swoim koncie Bartek. – Całowałem się z chłopakiem, raz czy dwa razy – wyznał szczerze. Jak dodał miało to miejsce na suto zakrapianej imprezie. – Ale nie z chłopakiem, z przyjacielem – dodał szybko.

Okazuje się, że „pozazdrościł” mu Igor, który pocałował Oleha. Ten potraktował to z obrzydzeniem i szybko zaczął się wycierać. Ukrainiec przyznał, że nigdy nie całował faceta i nie byłby w stanie tego zrobić. Z kolei dla Igora to również nie pierwszyzna.

– Pięć albo sześć lat temu graliśmy w butelkę. Było trzech gości i siedem dup w pokoju. I wypadło tak przez przypadek, że wylosowałem akurat typa, no i musiałem – wyznał Igor. Czy kryterium doboru do programu TVN były odmienne skłonności seksualne, byleby by promować sodomitów w jednym z najpopularniejszych programów?

Źródło: RMF FM