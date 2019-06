Jasnowidz Jackowski naprawdę wyjął to na wizji. Widzom Polsat News zamarło serce!

Najsłynniejszy Polski jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski, był gościem Agnieszki Gozdyry w programie „Skandaliści” emitowanym w sobotę w Polsat News. W pewnym momencie jasnowidz wyjął tajemnicze pudełko, a widzom Polsatu zamarło serce!

– Ja jestem już jasnowidzem 30 lat. Umrę z tym jasnowidztwem i coś po sobie pozostawię. Chyba żyję już tą pasją, a nie prywatnym życiem. Każdy dzień mój to jest odpowiedzialność. Powiedziałem komuś, że ich bliski nie żyje i jest tam. Czekam na trupa lub czekam na telefon, że to się nie potwierdziło – mówił Jackowski.

Słynny jasnowidz wprawił Gozdyrę w osłupienie swoimi kolejnymi słowami o trupach. – Dla mnie, jak się znajdzie trup, to jest wygrana w totolotka, to jest śmiech, to jest radość. Nie traktujcie mnie, że jestem bezduszny… – stwierdził Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Jackowski podkreślił, że nie chce nigdy przekazywać tych złych informacji. – Wziąłem następny raz na siebie odpowiedzialność. Powiedziałem komuś coś tragicznego o ich bliskim. Ja nie chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, że mój syn lub córka nie żyją – dodawał.

– To są moje trupy, nigdzie się bez nich nie ruszam, to są moje świadectwa. Mam cały pokój archiwum, gdzie są wszystkie moje trupy – mówił Jackowski, prezentując przy okazji wycinki gazet, które mają potwierdzać skuteczność jego działań.

W pewnym momencie jasnowidz Krzysztof Jackowski wyjął tajemnicze pudełko. Jak się okazało znajdowały się w nim rzeczy należące do jednego z poszukiwanych mężczyzn. Jasnowidz w pewnym momencie powąchał rzeczy – to właśnie w ten sposób mają powstawać jego wizje, o czym mówił już wcześniej.

Źródło: Polsat News