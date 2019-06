Kochana mama. Edyta Górniak kupuje synowi drogi prezent

Dla większości Polaków zakup mieszkania wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego, który trzeba będzie spłacać przez kilkadziesiąt lat. Takich problemów nie mają jednak dzieci gwiazd. Edyta Górniak właśnie postanowiła kupić mieszkanie swojemu synowi, Allanowi.

Wygląda na to, że Edyta Górniak na dobre wróciła do Polski. Postanowiła nawet, że kupi mieszkanie swojemu synowi, gdyż uznała, iż już nadszedł na to czas.

Najprawdopodobniej piosenkarka chciałaby zabezpieczyć Allana na wypadek, gdyby chciała znów zmienić miejsce zamieszkania. Wówczas miałby on swój kąt i nie musiał się tułać po świecie.

Mieszkanie zawsze może stanowić formę zabezpieczenia. Poprzednio Edyta planowała przekazać synowi mieszkanie, które dostała od dewelopera jako wynagrodzenie za udział w reklamie.

Jednakże nie przeprowadziła rozdzielności majątkowej ze swoim ówczesnym mężem, Dariuszem K. Lokal ten został jednak sprzedany, co wyszło na jaw w czasie procesu Dariusza K. związanego ze śmiertelnym potrąceniem kobiety na pasach.

Obecnie Allan uczy się w liceum wojskowym pod Warszawą.

Źródło: pudelek.pl