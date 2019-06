Kosmici w Meksyku ostrzegli ludzkość: „Czeka was ogromna implozja! Koniec świata albo III Wojna Światowa” [VIDEO]

„Wasz świat poszedł w kierunku eksplozji, a tymczasem musicie zmienić kierunek – kluczem jest implozja!” – taką informację mieli ludzkości przekazać kosmici w Meksyku. Ciekawe, że ludzie nie po raz pierwszy słyszą tak sformułowane ostrzeżenie…

W Meksyku, gdzie ponoć doszło do Bliskiego Spotkania Trzeciego Stopnia z UFO w 2018 roku, kosmici mieli przekazać ludzkości bardzo ważne ostrzeżenie:

– Poruszacie to w złym kierunku! Wszystko opieracie na eksplozji, a kluczem powinna być implozja. Wasze silniki są oparte właśnie na eksplozji, wasze pozyskiwanie energii także. Tymczasem wszechświat jest wypełniony energią, w każdym jej punkcie jest energia, którą musicie nauczyć się pozyskiwać. Nie eksplozja, ale implozja – to obce istoty miały przekazać jednemu z naocznych świadków tych mrożących krew w żyłach wydarzeń.

Jest to o tyle ciekawe, że dokładnie tak samo sformułowane ostrzeżenie ludzkość usłyszała już kilka dekad temu. W tamtą sprawę byli zaangażowani niemieccy naziści.

W dostępnym na youtubowym kanale „Fundacji Nautilus” filmie pt. „Tajemnice Trzeciej Rzeszy” to ostrzeżenie pojawia się ok. 14 min, a wątek jest kontynuowany ok 18 min:

Źródło: YouTube, Fundacja Nautilus