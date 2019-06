Kryzys między kochankami w Big Brother. Madzia ma już dość

Ostatnie dni były dla mieszkańców domu Wielkiego Brata były niezwykle gorące, nie tylko z powodu temperatury na zewnątrz. Szczególnie iskrzy pomiędzy Madzią i Olehem. Napięcie to dotyczy różnic pomiędzy zakochanymi, które są coraz bardziej widoczne.

Oleh nie może zaakceptować tego, że jego wybranka ma przyjaciół homoseksualistów. Stał się również bardzo zaborczy i zazdrosny.

Dodatkowo, Oleh jest coraz bardziej zdenerwowany obecnością Łukasza w programie. Nie do zniesienia jest dla niego fakt, że Madzia spędza dużo czasu z Łukaszem.

– My spędzamy czas jak przyjaciele, bawimy się, śmiejemy, ale to nie jest kolejny powód do dramy i scen zazdrości – przyznał Darłak.

Do sprawy odniósł się również Bartek, który powiedział: – Oleh jest bardzo zazdrosny, wręcz chorobliwie. Dopóki tutaj będzie trójca – Madzia, Oleh, Łukasz to tak będzie.

Madzia natomiast jest osobą bardzo wrażliwą i przeżywa tę sytuację. Nie rozumie dlaczego Oleh nie pozwala przyjaźnić się jej z Łukaszem.

