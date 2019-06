Michał Wiśniewski na skraju bankructwa? Lider „Ich Troje” ma poważne problemy finansowe

Problemy finansowe lidera kultowej formacji „Ich Troje” zdają się być coraz poważniejsze. Rok temu ogłosił upadłość konsumencką, a jego długi są coraz większe, a kolejne osoby żądają spłaty. Pełnomocniczka wokalisty zabrała głos w tej sprawie.

Ten rok to prawdziwy koszmar dla czerwonowłosego ulubieńca Polaków. W marcu rozpadło się jego małżeństwo z Dominiką Tajner-Wiśniewską, o czym sama zainteresowana poinformowała na… Facebooku.

Ponoć Wiśniewski miał, nie informując o niczym Dominiki, złożyć papiery rozwodowe. Wtedy też wyszło na jaw, że lider „Ich Troje” ma ogromne długi, sięgające nawet 4 milionów złotych!

Co składa się na tę gigantyczną kwotę? Zaległe składki na ZUS, niezapłacone rachunki oraz podatki. „Fakt” dotarł do nowych informacji. Jak donosi gazeta, do sądu zgłosiły się kolejne osoby, którym Wiśniewski jest winien pieniądze.

Nie wiadomo jednak czy nie są to osoby, które chcą się szybko dorobić, korzystając z zamieszania powstałego wokół wiśniewskiego.

Trzeba odróżnić zasadne zgłoszenia wierzycieli od prób włączenia się do postępowania różnymi sposobami – tłumaczy pełnomocniczka piosenkarza.

Prowadzone jest przez syndyka wzorcowo, bardzo rzetelnie i zgodnie z przepisami. Podkreślam, że prawo do skorzystania z upadłości to doskonałe rozwiązanie dla wielu osób przytłoczonych długami – dodała, komentując przy okazji ogłoszenie upadłości przez gwiazdora.

Czy Wiśniewskiemu uda się wyjść z zadłużenia? Jego kariera już dawno nie jest w szczytowej formie, nie wiadomo w jaki sposób zdobędzie pieniądze.

