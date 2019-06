Rumunia i Węgry wyprzedzają Polskę. Bo obniżyli podatki

Kondycja polskiej gospodarki nie jest obecnie najgorsza, korzystamy z koniunktury. Jednak Rumunia i Węgry notują jeszcze lepsze wyniki.

W zestawieniu rok do roku polski PKB urósł o 4,7%. Według Eurostatu w pierwszych 6 miesiącach 2019 r. lepsze wyniki osiągnęły jedynie Rumunia i Węgry.

Z kolei biorąc pod uwagę wyniki jedynie z pierwszego kwartału 2019 r. względem ostatniego 2018 r., Polska zajmuje drugie miejsce razem z Węgrami (1,5%). Pierwsza w tym ujęciu jest Chorwacja.

Jakkolwiek by patrzeć na te dane ekonomiści przyznają, że region Europy Środkowo-Wschodniej jest dziś oazą wzrostu gospodarczego.

Natomiast najgorsze wyniki w gospodarce odnotowano we Włoszech i w Niemczech. W pewnej mierze są to na pewno dalsze skutki kryzysu ekonomiczne sprzed lat, który szczególnie dotknął państwa południa Europy.

Od 2015 roku Rumunia zlikwidowała ponad 100 różnych podatków i opłat. Obniżyli PIT z 16% do 10%. Obniżyli podstawową stawkę VAT z 24% do 20%, a VAT na żywność do 9%. 8-krotnie podwyższyli kwotę wolną od podatku, która wynosi teraz ok. 23 tysiące złotych.

Węgrzy także obniżyli podatki. Podatek dochodowy mają liniowy na poziomie 15 proc. i jest jednym z najniższych w Europie.

