Poszukiwania Marty Szymańskiej z Leszna. Na kobietę czeka 11-miesięczny synek

Policjanci z Leszna poszukują 28-letniej Marty Szymańskiej, która wyszła z domu w czwartek rano. Nikogo nie poinformowała dokąd się wybiera, do tej pory nie dała znaku życia, w domu zostawiła torebkę i telefon. Na kobietę czeka mały synek.

„W dniu 4 czerwca br. Komenda Miejska Policji w Lesznie została powiadomiona o zaginięciu Marty Szymańskiej. Jak ustalono kobieta wyszła dzisiaj z domu ok. godz. 7.00, nie zabierając ze sobą żadnych przedmiotów i nie informując dokąd się udaje. Do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi” – czytamy w komunikacie.

Rysopis: wiek z wyglądu 20-25 lat, szczupła budowa ciała, waga ok. 50 kg, wzrost 157 cm, włosy ciemne , długie, proste, oczy zielone,

Ubiór: t-shirt koloru szarego, leginsy koloru czarnego, białe sportowe buty.

Osoby, które mają jakieś informacje istotne dla sprawy i takie, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym pod numerem telefonu 65 523 12 60 lub z oficerem dyżurnym pod numerem 65 52316 55. W komendzie można też stawić się osobiście od pn. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30.