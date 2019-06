Szykuje się sensacja polityczna! Kukiz odejdzie z Kukiz’15? Korwin-Mikke sugeruje ciekawą rzecz

Niemałe zamieszanie zrobiło się po prawej stronie sceny politycznej. Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że w piętek 7 czerwca Marek Jakubiak i Paweł Kukiz zaplanowali wspólną konferencję prasową. Bez wiedzy władz Konfederacji. I zaczęło się plotkowanie.

W związku z zapowiedzianą konferencją Marka Jakubiaka z Federacji dla Rzeczpospolitej, członka Konfederacji, Twitterowi plotkarze rozgrzali się do czerwoności.

Jedni twierdzą, że to koniec Konfederacji, że Jakubiak i Liroy wracają do Kukiza. Drudzy odwrotnie, że to Kukiz dołącza do Konfederacji przez wejście do ugrupowania Jakubiaka i Liroya.

Prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke także popełnił intrygujący wpis na Twitterze.

Wcześniej napisał tak:

„WCzc.Paweł Kukiz po raz czwarty definitywnie odrzucił propozycję „koalicji z Korwinem”. Każdy, kto zna kobiety i artystów, wie, że oznacza to, iż niecierpliwie oczekuje, aż Mu taką propozycję złożę. Poczekamy, zobaczymy…”

Aby po kilku godzinach dodać:

„Po namyśle, skoro WCzc.Paweł Kukiz idzie w kierunku D***kracji i to Bezpośredniej, to jednak proponuję Mu bardziej szczerych d***kratów – np. WCzc.Władysława Kosiniaka-Kamysza, w ostateczności WCzc.Marka Jakubiaka…”

Z wpisu Korwina można wysnuć wniosek, że Paweł Kukiz ma zamiar przyłączyć się do FdR Marka Jakubiaka i tym samym zasilić blok ugrupowań pod sztandarem Konfederacji.

Czy tak się stanie? Konferencja prasowa Kukiz Jakubiak już dzisiaj o 12.00.