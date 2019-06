Zadanie wykonane. Amerykańskie samoloty wielozadaniowe opuszczają Polskę

Amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16C kończą odbywający się w ramach rotacyjnej obecności kilkudniowy pobyt w Polsce i wracają do Niemiec. Z kolei polskie „Jastrzębie” polecą wkrótce za zachodnią granicę.

Osiem amerykańskich myśliwców F-16C Fighting Falcons należących do 480. Eskadry 52. Skrzydła Myśliwskiego US Air Force przybyło do bazy w Krzesinach pod Poznaniem 31 maja.

Rotacyjna obecność amerykańskich sił powietrznych związana jest z misją AviationRotation 19.2 będącą częścią Operacji Atlantic Resolve, która jest odpowiedzią ze strony NATO na rosyjskie działania na Krymie oraz w Donbasie, i polega na zwiększonej obecności wojsk na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Amerykańskie myśliwce gościły w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach ponieważ w użytkowanej dotychczas do tego typu misji 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa modernizacja.

Amerykańskie i polskie F-16 ćwiczyły wykonywanie różnego rodzaju operacji powietrznych oraz współdziałanie.

Amerykańscy piloci odlecą do Bazy Lotniczej Spangdahlem w Niemczech gdzie na stacjonuje 480. Eskadra Myśliwska.

Polscy piloci będą mieli niedługo okazję do wizyty w Niemczech. W ramach manewrów DRAGON-19 planowane jest ćwiczebne przebazowanie samolotów F-16C z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na lotnisko Laage koło Rostoku.