Zaskakujące doniesienia! Jola Rutowicz znowu pojawi się w „Big Brotherze”?

Jola Rutowicz jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych uczestniczek „Big Brothera”. Brała udział już w dwóch edycjach, z czego jedną wygrała. Teraz okazuje się, że celebrytka może powrócić do programu.

Program pozwolił Joli Rutowicz przebić się na pierwsze strony gazet. Wraz z Jarosławem Jakimowiczem prowadziła nawet program „J&J, czyli Jola i Jarek” w TV4. Ponadto celebrytka wzięła udział w 3. edycji „Gwiazdy tańczą na lodzie” w TVP1.

Obecnie Jola Rutowicz mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracuje jako modelka w Miami. Jest także w szczęśliwym związku z biznesmanem.

Teraz okazuje się, że Jola może wrócić do domu Wielkiego Brata. Celebrytka wysłała ponoć zgłoszenie do holenderskiej wersji „Big Brothera”.

– Reżyser tamtejszej wersji show kojarzył ją i momentalnie zgodził się na przyjęcie jej. Jeśli uda im się dojść do porozumienia w sprawie finansów, to na jesień Jolka wprowadzi się do domu Wielkiego Brata – mówił cytowany przez portal pomponik.pl informator.

– Będzie to zupełnie coś innego niż 11 lat temu w polskiej wersji. Teraz pokaże się w bardziej kobiecej odsłonie. Na razie bada tamtejszy rynek, aby znaleźć niszę, którą wypełni. Ma dużą ochotę na wygraną! – dodał.

Źródło: telemagazyn.pl