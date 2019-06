Zupa z bobra będzie dobra? Bóbr i żubr mają zostać uznane za zwierzęta jadalne

W czasie konferencji pod tytułem „Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, która odbyła się w Sejmie pod koniec maja, Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że wystąpi do policji o zapewnienie ochrony polowań. Dodał też, iż bóbr i żubr to zwierzęta, które powinny zostać uznane za jadalne.

Zdaniem ministra, konieczna jest współpraca pomiędzy izbami rolniczymi a Polskim Związkiem Łowieckim. Organizacja ta powinna bowiem dbać o interesy rolników.

Ardanowski wystąpił także do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ochronę polowań. Jego zdaniem, dopiero wówczas będzie możliwe, by Polski Związek Łowiecki podjął odpowiednie działania.

Szef resortu rolnictwa przyznał, że równie ważne są hodowle prowadzone z zamiarem pozyskiwania mięsa, jak i futer oraz skór.

Z kolei uznanie bobrów i żubrów za zwierzęta jadalne ma na celu zwiększenie liczby chętnych do odstrzału tych zwierząt. – Teraz nie wiadomo co z tym bobrem zrobić, nawet jakby się go upolowało – powiedział minister.

– A jeszcze jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma – ponoć – właściwości afrodyzjaków, to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy – dodał Ardanowski.

