Ależ to będzie żar… Upały w przyszłym tygodniu. Druga połowa czerwca chłodniejsza

Pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie upalna, lokalnie burzowa i deszczowa. Temperatury przekroczą 30 stopni. Odmienna pogoda będzie w drugiej połowie czerwca. W niedzielę 16 czerwca przewidywane jest gwałtowne załamanie temperatury, która w drugiej połowie miesiąca będzie kształtowała się na poziomie pomiędzy 20 a 25 °C.

W niedzielę 9 czerwca będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu i w Tatrach okresami duże, i tam możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach nawet burze. Temperatura maksymalna od 22°C na północy i w obszarach podgórskich Karpat do 27°C na krańcach zachodnich, chłodniej na wybrzeżu: od 19°C do 22°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 10°C na północnym wschodzie, 12°C, 16°C na przeważającym obszarze, do 17°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w pasie od wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C na Suwalszczyźnie i miejscami na wybrzeżu, 26°C, 29°C na przeważającym obszarze, do 31°C w Małopolsce i na Śląsku, chłodniej na Helu: 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Źródło: Twoja Pogoda.pl, PAP