Oni znowu wspierają tęczowe lobby w Polsce! Blok Żydowski i ambasadoressa Azari na homoparadzie [FOTO]

Wczoraj w Warszawie miał miejsce tęczowy przemarsz sodomitów. Na Paradzie Równości pojawił się także… Blok Żydowski. Nie zabrakło również izraelskiej ambasadoressy w Polsce Anny Azari.

„Były flagi z Gwiazdą Dawida i tęczowa chupa. Warszawscy Żydzi razem przeszli w Paradzie Równości” – czytamy na łamach jewish.pl.

„Jedną z wartości, które nam przewodzą jest «tikkun olam». Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy «naprawianie świata». Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią” – deklarowali organizatorzy homoparady.

O utworzenie Bloku Żydowskiego podczas warszawskiej parady sodomitów zabiegał Emil Jeżowski – asystent zastępcy Azari. Wcześniej, z okazji marszu dewiantów, Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) zorganizowało spotkanie z ambasadoressą Izraela poświęcone „prawom osób LGBT w Izraelu”.

Na Paradzie Równości był także blok Żydowski✌️🌻love is love pic.twitter.com/tv7jdewSHG — Culturovo (@culturovo) June 8, 2019

Internet obiegło także zdjęcie Azari z homoparady.

Tajemnicą poliszynela jest, że Izrael już dawno zaprzedał duszę tęczowym diabłom. – Kiedy dochodzi do chronienia naszych praw, to prawo działa. Problem stanowi wielu konserwatywnych ludzi, takich jak moi rodzice – stwierdziła Michal Eden, która jest pierwszym politykiem otwarcie przyznającym się do homoorientacji.

