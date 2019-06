Pijany w sztok kierowca nie był w stanie wysiąść z samochodu. Brawurowe zatrzymanie obywatelskie [VIDEO]

Pijani kierowcy stwarzają ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu. Kierowcy quadów, gdy zauważyli podejrzaną sytuację, postanowili wkroczyć do akcji i zatrzymać pijanego w sztok kierowcę. Na całą akcję potrzebowali ponad 2 godzin.

„Jazdy pod wpływem alkoholu nie uznajemy, dlatego nie mogliśmy przejść obok tej sytuacji obojętnie. Zauważyliśmy stojący na środku skrzyżowania samochód. Po chwili dotarło do nas, że siedzący w nim panowie są totalnie pijani. Zatrzymaliśmy się niedaleko, by obserwować rozwój sytuacji. Gdy pijany kierowca odpalił silnik i zaczął jechać, bez zastanowienia wkroczyliśmy do akcji” – relacjonował kierowca quada.

Mężczyźni kazali kierowcy i pasażerowi wysiąść z samochodu. Okazało się, że obaj są mocno pijani. Kierowca nie był w stanie sam wysiąść z auta, a w pojeździe została jeszcze butelka alkoholu.

Kierowcy quadów wezwali policję. Wszystko zarejestrowali kamerą.

Źródło: YouTube