Tęczowa propaganda toczy mózgi ósmoklasistów. Napisali podanie do dyrekcji szkoły, żeby podpisać zdjęcie chłopca żeńskim imieniem

Uczniowie klasy 8B ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze napisali petycję do dyrekcji placówki, żeby na tablicy pamiątkowej podpisać żeńskim imieniem zdjęcie chłopca, który czuje się dziewczynką. Matka dziecka twierdzi, że ma autyzm i jest transpłciowe.

Szkoła nie zgodziła się na to, żeby zdjęcie chłopca podpisać imieniem Irena. – Wychowawczyni mnie o tym poinformowała z prośbą, żebym ja poszła do dyrekcji i spróbowała przekonać – relacjonowała mama ucznia.

Wydział Edukacji przyznał rację szkole, podkreślając, że placówka musi postępować w zgodzie z tym, co jest zapisane w dokumentach. – Moje argumenty, że dziecko jest od lat pod opieką psychiatry, psychologa, seksuologa, ma opinię w sprawie zwracania się do niej imieniem Irena z PPP, radośnie olała. Za to powiedziała, że dzieci mają różne fanaberie i jak jednemu pozwolą na inne imię, to potem każdy będzie chciał – grzmiała Magdalena Kalinowska.

Jedna z przyjaciółek ucznia postanowiła napisać podanie w tej sprawie do dyrekcji szkoły. Do akcji przyłączyli się także inni uczniowie z 8B.

„Nasza koleżanka, Irena, jest z nami od pierwszej klasy i nie wyobrażamy sobie, aby została ‚usunięta’ z grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Irena codziennie zmaga się z wieloma trudnościami, łącznie z nietolerancją. Czy nie można zrobić jej chociażby takiej przyjemności, aby szkołę podstawową ukończyła z imieniem takim, jakie jej odpowiada?” – czytamy w podaniu ósmoklasistki.

„Wszyscy uczniowie naszej klasy od kilku lat zwracają się do Ireny tak, jak ona sobie tego życzy. Większość nauczycieli akceptuje ją taką, jaka jest” – podkreśliła.

„Nie chcemy, aby zabrakło jej wśród nas na tablo lub żeby była podpisana imieniem, które ją dręczy odkąd pamiętamy. Ostatnimi czasy wiele mówi się o tolerancji i LGBT+, więc uszanujmy te tzw. inności wokół nas” – skwitowała uczennica.

Wygląda na to, że ideologia LGBTZBOQ zaczęła już toczyć umysły młodych Polaków.

Źródła: queer.pl/Facebook