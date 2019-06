ZŁO w czystej postaci. Szokujące oblicze aborterów! To, co wyprawiają z zamordowanymi dziećmi wprawia w osłupienie [VIDEO]

Ksiądz Frank Pavone udostępnił na Twitterze szokujące nagranie, na którym widać, jak abrcjoniści „bawią się” ciałami zabitych dzieci.

„Tak wygląda zło. Nasze dochodzenie w sprawie przemysłu aborcyjnego pokazało, że aborcjoniści bawią się dziećmi w korytarzu. Inne dochodzenie pokazało, że grają w „wahadło” za pomocą szątków abortowanych dzieci” – napisał Pavone.

Do wpisu dołączył szokujące video. Widać na nim dwie osoby ubrane w białe kitle i rękawiczki. Poruszają abortowanymi dziećmi w rytm beatu. Na końcu wybuchają śmiechem.

This my friends is what EVIL looks like! Our own investigation into the abortion industry saw them playing catch with the babies in the hallway. Another investigation saw them playing "wishbone" with the aborted baby body parts.

Thank you to @TaylorRMarshall for the video link. pic.twitter.com/HVMuiJdPTI

— Fr. Frank Pavone 🇺🇸 (@frfrankpavone) June 5, 2019