CD Projekt ujawnił datę premiery kultowej gry. Promuje ją znany hollywoodzki aktor [VIDEO]

CD Projekt ujawnił w końcu datę premiery swojej nowej produkcji Cyberpunk 2077. Informacja została przedstawiona podczas konferencji Microsoftu na targach E3 2019. Zadowoleni mogą być nie tylko gracze ale także inwestorzy.

Cyberpunk 2077 ma być hitem na miarę kultowego Wiedźmina. Gracze na całym świecie czekali od 2013 roku, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki na temat gry, aż do wczoraj, by dowiedzieć się kiedy w końcu będą mogli zagrać w Cyberpunk 2077. Teraz jest już jasne, że stanie się to 16 kwietnia 2020 roku.

Grę można już zamawiać w przedsprzedaży. Cyberpunk 2077 jest dostępny w wersjach na PC, PS4 oraz Xbox. Można wybrać Edycję Standardową, której cena w zależności od platformy waha się od 199 do 269,99 złotych, lub Edycję kolekcjonerską za 749,99 złotych.

CD Projekt RED wybrał znanego hollywoodzkiego aktora, Keanu Reevesa, do promocji swojej gry. Johnny Silverhand to bohater, któremu Reeves udzielił swej twarzy. W opublikowanym trailerze aktor pojawia się ledwie na kilka sekund więc trudno ocenić jak istotna będzie jego rola w całej grze.

Wybór tak znanej twarzy, świadczy jednak o tym, że CD Projekt RED, który współpracuje z Microsoftem, poważnie podchodzi to prognoz niektórych analityków, którzy wróżą, że Cyberpunk 2077 będzie najbardziej dochodową grą w historii przemysłu gier video.

W reakcji na publikację daty wejścia gry na rynek rośnie cena akcji CD Projekt RED na warszawskiej giełdzie. Wkrótce po otwarciu notowań wyceniano je na 233 złote czyli 6,15% wyżej niż na zamknięciu w piątek. Jest to najwyższa cena akcji CD Projekt RED od roku.