Nowe informacje ws dźgnięcia nożem księdza we Wrocławiu. Napastnik przed atakiem rozmawiał z kapłanem o pedofilii

To, co stało się dziś we Wrocławiu, przechodzi wszelkie pojęcie. Mężczyzna ugodził nożem księdza, który szedł odprawić poranną mszę.

Brutalny atak na ks. dr. Ireneusza Bakalarczyka stał się dziś jedną z głównych wiadomości w serwisach informacyjnych. Zanim jednak ksiądz został ugodzony, rozmawiał z napastnikiem. Jak informuje wPolityce.pl, tematem tej rozmowy była pedofilia w Kościele.

Z ustaleń tego portalu wynika, iż rozmowa ta doprowadziła do wzburzenia mężczyzny, który następnie wyjął nóż i ugodził nim kapłana.

Zaatakowany ksiądz został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie przeszedł operację. Monika Kowalska, rzeczniczka szpitala podała, że jego obecny stan jest stabilny.

Źródło: wpolityce.pl / rmf24.pl