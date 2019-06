Rekord biurokracji! Barceloński kościół Sagrada Familia po 137 latach dostał zgodę na rozbudowę

Po ponad 130 latach od kiedy w Barcelonie stanął Kościół Sagrada Familia władze miasta wreszcie wydały zezwolenie na dalszą rozbudowę, a właściwie ukończenie budowy. Ostatnie negocjacje z miastem trwały trzy lata.

Budowa rozpoczęła się w 1885 roku. Według władz miasta budowla powstawała nielegalnie. Teraz prowadzony przez lewaków magistrat zgodził się zalegalizować ją. Ale nie za darmo. Lewacy zmusili fundację budującą kościół do zapłaty 4,6 miliona euro. Ponadto fundacja musi zainwestować 36 milionów euro w poprawę infrastruktury wokół kościoła.

Od czasu kiedy Antonio Gaudi zaprojektował kościół, który jest teraz najbardziej rozpoznawalnym symbolem Barcelony, na jego budowę wydano ok. 375 milionów euro. Co roku przyciąga miliony turystów i jest jedną z największych atrakcji miasta. Zakończenie prac przewidywane jest na rok 2026 – w setną rocznicę śmierci architekta Antonio Gaudiego.

W sierpniu 2017 roku doszło w Barcelonie do zamachu terrorystycznego. Jego celem miał być m.in słynny kościół. Ostatecznie islamiści zrezygnowali z próby wysadzenia go w powietrze. Plan runął po tym, jak dzień przed planowanymi zamachami doszło do eksplozji materiałów wybuchowych, które terroryści wcześniej zgromadzili w swej kryjówce.

Jeden z terrorystów ciężarówką staranował przechodniów na słynnym deptaku La Rambla. Dzień później w kurorcie Cambrils islamiści zaatakowali turystów przy użyciu innego samochodu oraz noży. W obu zamachach zginęło łącznie 16 osób, a ponad 130 zostało rannych. Policja zabiła też sześciu terrorystów.