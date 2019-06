Większość Amerykanów uważa, że Trump wygra wybory w 2020. Nawet CNN musi to przyznać

54% Amerykanów uważa, że Donald Trump wygra wybory prezydenckiego w 2020 roku – wynika z sondażu przeprowadzonego w CNN. To większy odsetek niż tych którzy uważali że Barack Hussein Obama wywalczy drugą kadencje.

W maju 2011 roku 50% Amerykanów sądziło, że wywalczy on drugą kadencję w Białym Domu. Wtedy badania przeprowadzono tuż po zabiciu Osamy bin Laden, co uznano za wielki sukces administracji Obamy i służb.

Od grudnia wyniki sondażowe Trumpa wzrosły aż o 10 punktów procentowych. Wtedy większość – 51% uważała, że Trump przegra kolejne wybory. Te wyniki zmieniły się zwłaszcza wśród tych, którzy źle oceniają obecnego prezydenta.

Pół roku temu aż 81% uważało, że nie wywalczy on drugiej kadencji. Teraz już tylko 67%. Z tych którzy popierają go aż 88% uważa, że wygra. W grudniu ten odsetek wynosił 85%.

26% popierających go, robi to ze względu na jego osiągnięcia w gospodarce. 12% głównie za to, że dotrzymuje obietnic, a 9% za to, że „załatwia sprawy” i „zdziałał więcej niż dotychczasowi prezydenci”.

Amerykanie są bardzo zadowoleni ze stanu gospodarki za prezydentury Trumpa. Aż 70% z nich uważa, że jest w dobrej kondycji, w tym 28%, że nawet w bardzo dobrej. Tak dobrej oceny gospodarki nie notowano od 2000 roku.