Cholera w Polsce! Sanepid potwierdził przypadek choroby w Świnoujściu

Sanepid potwierdził przypadek cholery w Polsce. Chora osoba to mężczyzna pochodzący z Indii, który przypłynął na jednym ze statków do portu w Świnoujściu.

Mężczyzna został odizolowany. Znajdował się w załodze składającej się z pięciu obywateli z indyjskim paszportem oraz dwóch Ukraińców.

Załoga przyleciała z Indii do Berlina i stamtąd dostała się na statek, który pływał pod maltańską banderą. W Świnoujściu miało dojść do zmiany załogi. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że cholera nadal jest groźna. Na zakażenie narażone są osoby, które podróżują do tzw. krajów egzotycznych. Choroba występuje w państwach Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej. Epidemie wybuchają najczęściej w rejonach o niskich standardach sanitarnych, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do bieżącej wody, a żywność nie jest odpowiednio przechowywana i badana.

Cholera jest ostrą chorobą układu pokarmowego, która może prowadzić do śmierci. Wywołuje ją Gram-ujemna bakteria Vibrio cholerae, czyli tzw. przecinkowiec cholery. Zaliczana jest do chorób zakaźnych, co oznacza, że łatwo można się nią zarazić.

Objawy pojawiają się po kilkunastu godzinach od zakażenia. Są to: wodnista, intensywna biegunka bez bólów brzucha i uczucia parcia na stolec. Biegunka szybko prowadzi do zachwiania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu i odwodnienia. Następnie zaczynają pojawiać się takie symptomy, jak suchość błon śluzowych, skurcze mięśni, zaburzenia pracy serca i nerek. Nieleczenie choroby lub nieotrzymanie pomocy w odpowiednim czasie może szybko doprowadzić do wstrząsu w organizmie i śmierci chorej osoby.

Skuteczną formą profilaktyki jest doustna szczepionka inaktywowana, która obejmuje podanie dwóch dawek u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia, w odstępie 1-6 tygodni. Odporność utrzymuje się przez 2 lata. Dawki szczepionki należy przyjąć przynajmniej tydzień przed planowanym wyjazdem.

Podstawą leczenia jest wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych poprzez podawanie płynów doustnie i podawanie wlewów kroplowych. WHO oraz UNICEF zarekomendowały wprowadzenie formuły doustnych płynów nawadniających ORS (Oral Rehydration Solution). W skład roztworu wchodzi: sól kuchenna – 3,5 g, cytrynian sodu – 2,9 g, chlorek potasu – 1,5 g i glukoza – 20,0 g rozpuszczone w 1 litrze wody.

Źródło: eswinoujscie.pl / zdrowie.radiozet.pl