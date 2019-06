Hindusi rozwikłali tajemnicę zniknięcia swego samolotu. Mieli go porwać kosmici [WIDEO]

Hinduskie media podają, iż za zaginięcie samolotu w pobliżu granicy z Chinami odpowiedzialni mogą być kosmici. Mieli go porwać swoim latającym talerzem.

W Indiach trwają poszukiwania wojskowego samolotu transportowego AN 32. Zniknął on całkowicie w poniedziałek 3 czerwca nad Mechuką w Arunachal Pradesz w pobliżu granicy z Chinami. Na jego pokładzie było 13 osób. Ostatni raz maszynę widziano w czasie startu z lotniska Jorhat w stanie Asam.

Indyjskie Siły Powietrzne zaoferowały nagrodę w wysokości 500 tysięcy rupii (około 25 tys. zł) w zamian za informacje na temat zaginionego samolotu. Same od 8 dni prowadzą jego intensywne poszukiwania, ale jak na razie nie przyniosły one żadnego rezultatu.

Coraz częściej pojawiają się jednak pogłoski, iż transportowy samolot mógł zostać porwany przez kosmitów. Teorie te rozwinęła stacja telewizyjna Zee Hindustan, która w swym programie informacyjnym za pomocą animacji pokazała jak mogło się to stać.

Oto leci sobie samolot i nagle pojawia się latający talerz kosmitów. Wysyła w kierunku wojskowej maszyny wiązkę promieni i zasysa samolot do swego środka.

Komentatorzy, że zwracają uwagę, że nie dość, iż teoria podawana przez program informacyjny jest kretyńska, to stacja nie wykazała się ani odrobiną empatii. 13 rodzin wciąż czeka na informacje o zaginionych, którzy lecieli samolotem.

