Magda Gessler rozpijała dzieci?! Gwiazda TVN komentuje oskarżenia

Kilka dni temu Magda Gessler przygotowała specjalną niespodziankę dla mieszkańców Warszawy. W ramach akcji promocyjnej znana restauratorka rozdawała przechodniom swoje nowe lody z serii Ice Queen. Sęk w tym, że lody mogły zawierać alkohol.

O co dokładnie chodzi? Podczas degustacji można było spróbować lodów z alkoholem – o smaku campari z pomarańczą oraz prosecco. Na zdjęciach zamieszczonych na Facebooku widać jest wiele dzieci jedzących lody.

Nikt nie wie, czy faktycznie dzieci spożywały lody z alkoholem, niemniej przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości są w tym zakresie jasne: „zabrania się promocji produktów oraz usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego”. Co więcej, za taki czyn grozi kara grzywny od 10 do 500 tys. zł.

– W tej sprawie są na pewno dwa aspekty: prawny i moralny. Jeżeli te lody nie zawierały alkoholu, ani nie są oznaczone w sposób przypominający markę lub rodzaj napoju alkoholowego, to nie złamano polskiego prawa – stwierdziła w rozmowie z „Faktem” Katarzyna Łukowska, p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Ale nawet jeśli nie złamano prawa, to pozostaje aspekt wychowawczy. Tutaj nie ma wątpliwości: trzeba ocenić takie zdarzenie negatywnie. Wprowadzanie smaku alkoholu do diety dzieci, jeszcze poprzez podawanie pozytywnie im kojarzących się lodów, to przygotowanie gruntu pod sięganie po alkohol w przyszłości. Dlaczego? Działamy na podstawie mechanizmów pozytywnych skojarzeń. Tutaj wprowadza się pozytywny bodziec czyli zimne lody, które dzieci lubią, i jednocześnie w skojarzeniu ze smakiem alkoholu. – Istnieje ryzyko, że za jakich czas dziecko będzie bardziej skłonne spróbować smaku prawdziwego alkoholu. I to w niedalekiej przyszłości! To nie jest wymysł, tylko teoria psychologiczna potwierdzona badaniami – dodała.

Z kolei prawnik, dr Małgorzata Świeca tłumaczy: – Zarówno w przypadku lodów o smaku prosecco, jak i campari zachodzi tożsamość nazwy produktu z oznaczeniem napoju alkoholowego, co w konsekwencji stanowi naruszenie przepisu. Co więcej, regulacja ta nie dopuszcza wyjątku w postaci możliwości promocji takiego produktu poprzez oferowanie go osobom pełnoletnim. Zakaz reklamy i promocji tego rodzaju produktów lub usług ma charakter bezwzględny.

W rozmowie z plotek.pl Magda Gessler odniosła się do stawianych jej zarzutów. – Nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Lody nie zawierają alkoholu. Są gotowane wcześniej, tak jak każda inna potrawa z dodatkiem alkoholu, który po obróbce całkowicie wyparowuje – tłumaczy gwiazda TVN

– Mamy bardzo odpowiedzialny i profesjonalny zespół i wszystko jest dokładnie dopracowywane, przygotowywane i sprawdzane. Afera, którą podsyca prasa, jest całkowicie bezpodstawna i liczę, że nikt w nią nie uwierzył. A lody są przepyszne. Polecam spróbować – dodaje Gessler.

Źródło: „Fakt”/plotek.pl/nczas.com