Meghan pierwszy raz po porodzie pokazała się publicznie. Uwagę przykuł jeden szczegół [FOTO]

Meghan Markle pierwszy raz po porodzie publicznie pokazała się podczas obchodów urodzin królowej Elżbiety II. Księżna Sussex doskonale prezentowała się w skromnym, granatowym kostiumie i z dyskretnymi dodatkami. Uwagę uważnych obserwatorów przykuł jeden szczegół.

Mimo ż Meghan jest jeszcze na urlopie macierzyńskim, postanowiła pokazać się na oficjalnych obchodach urodzin królowej u boku męża. Wszyscy uważnie przypatrywali się księżnej Sussex. I wypatrzyli trzeci pierścionek na palcu Meghan. Co symbolizuje?

Dopiero na zbliżeniach zdjęć fotoreporterów widać, że Meghan nosi trzy pierścionki na jednym palcu. Dwa z nich są dobrze znane – to pierścionek zaręczynowy i obrączka. Teraz do eleganckiego duetu dołączyła trzecia ozdoba, a brytyjskie media próbują odpowiedzieć na pytanie o jej znaczenie.

Classy future Queen Kate looking radiant and regal

And Meghan …. also in the carriage pic.twitter.com/H9MhsJZGE9

— Katie Hopkins (@KTHopkins) June 8, 2019