Polityka prorodzinna PiS. Kuzynka premiera Morawieckiego prezesem państwowej spółki, która będzie stawiać wiatraki na Bałtyku

Monika Morawiecka została prezesem spółki PGE Baltica. Firma ta będzie budować farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Co ciekawe, jeszcze niedawno kuzynka premiera była przeciwna zielonej energii, zaś pozytywnie wypowiadała się o węglu.

Monika Morawiecka jest stryjeczną siostrą Mateusza Morawieckiego. Ostatnio została prezesem spółki PGE Baltica, która należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Morawiecka pracuje w PGE już od 13 lat, z czego przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję szefa departamentu strategii w spółce.

Do 2030 r. PGE Baltica zamierza wybudować na morzu farmy wiatrowe o łącznej mocy 2,5 GW. Szacowany koszt inwestycji to kilkanaście miliardów złotych, choć eksperci przewidują, że realnie będzie on znacznie wyższy.

Zgodnie z planami, wiatraki mają dostarczać prąd do 4 milionów gospodarstw domowych. Zostaną one zlokalizowane w odległości 25-30 km od wybrzeża, na wysokości Łeby.

Źródło: money.pl