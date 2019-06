To był jawny protest gdańszczan przeciwko propagandzie Dulkiewicz! To nie jest tęczowe miasto. 20 tysięcy ludzi na „Marszu dla życia i rodziny” [VIDEO]

Ulicami Gdańska przedstawianego w mainstraemowych mediach jako miasto szczególnie otwarte dla środowisk LGBTRTVAGD przeszedł jublieuszowy X „Marsz dla życia i rodziny”. Na jego trasie maszerowało 20 tysięcy uczestników.

Jak się okazuje na Pomorzu jest bardzo wielu ludzi, dla których tradycyjna rodzina jest bardzo ważną wartością nie bojących się tego zademonstrować na ulicach.

Marsz ruszył o godz. 15 spod Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Jego uczestnicy byli ubrani na biało po to, by podkreślić, iż chcą w sposób radosny i pokojowy promować wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny, której fundamentem jest małżeństwo mężczyzny i kobiety.

Organizatorami „Marszu dla życia i rodziny” były katolickie stowarzyszenia oraz fundacja „Centrum Życia i Rodziny”. W marszu wzięły udział rodziny z małymi dziećmi, ale też osoby starsze.

Na oficjalnej stronie miasta Gdańsk nie ma danych o frekwencji ale portal trojmiasto.pl, którego reporterzy byli na miejscu, szacuje liczbę uczestników na minimum 10 tysięcy. Organizatorzy mówią o nawet 20 tysiącach osób, które wzięły udział w marszu.

Niestety, podobnie jak w przypadku prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, piastującej stanowisko prezydenta miasta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, która maszerowała wcześniej w marszu środowisk LGBTRTVAGD, nie było po drodze ze zwolennikami tradycyjnych wartości i nie pojawiła się na „Marszu dla życia i rodziny”.

Podobne marsze odbyły się w 130 miastach Polski, a wzięło w nich udział 200 tys. osób.

Sprzed kaplicy królewskiej w Gdańsku wyruszy za chwilę 10. Marsz dla życia i rodziny @RadioGdansk #MarszDlaŻyciaiRodziny pic.twitter.com/C0dq7Gtolf — Rafał Mrowicki (@MrowickiRafal) June 9, 2019

Co najmniej 10 tys. osób (organizatorzy podają, że nawet do 20 tys.) uczestniczyło we wczorajszym 10-tym #MarszDlaŻyciaiRodziny w Gdańsku! 🤩😎 Prezydentessa #Dulkiewicz nie znalazła czasu, aby odwiedzić tą piękną imprezę. https://t.co/L7ez0gTCSi — Pan A.D. 🇵🇱 (@ADReverse) June 10, 2019