Wróżbita Maciej ocenił szanse na przetrwanie związku uczestników „Big Brothera”. „Są z różnych światów” [FOTO]

W ostatnią niedzielę z domem Wielkiego Brata pożegnał się Oleh. W programie została jednak jego ukochana – Madzia. Mężczyzna przyznał, że już za nią tęskni. Sytuację skomentował zaproszony do studia „Big Brother Nocą” wróżbita Maciej.

To już ostatni tydzień trwania programu. W następną niedzielę czeka nas wielki finał. Wiadomo już, że zwycięzcą nie zostanie Oleh, który głosami widzów opuścił dom Wielkiego Brata.

Na zwycięstwo szanse ma natomiast Magda. Jej związek z Olehem budził wiele kontrowersji. Teraz wróżbita Maciej ocenił, jakie mają szanse na zbudowanie udanej relacji.

W studio „Big Brother Nocą” wróżbita Maciej jasno stwierdził, że Magda i Oleh są z różnych światów, więc ich relacja nie ma szans przetrwać. Innego zdania są natomiast internauci, którzy kibicują zakochanej parze.

„Ja już nie mogę słuchać ciągle tego samego argumentu z d*pu, że Olo i Madzia są z innych światów i to nie ma prawa bytu. Od zawsze to przeciwieństwa się przyciągały i dwa różne charaktery dopełniają się idealnie” – czytamy w komentarzach.

„Madzia zawsze mówiła, że chce dać Olkowi i sobie szansę po programie. Myślałam, że mówi tak z jakiegoś przymusu, jakby czuła się zobowiązana do tego, żeby go poznać… Ale od wczoraj zmieniłam zdanie. Madzia przyznała, że to już chyba miłość. (…) Dziś Madzia cały dzień chodzi zamyślona i co chwilę przyznaje, że tęskni za nim. Jednak zależy jej na nim. Tylko OLEK, szanuj ją proszę!” – napisała jedna z internautek.

Do tej prośby odniósł się sam Oleh. „Będę szanować ponad życie!” – zapewnił.

Widzowie nie kryli również, że wzruszyła ich historia z naszyjnikiem Oleha, pokazana w poniedziałkowym odcinku. W dzień eliminacji chłopak chciał bowiem wręczyć Madzi wisiorek, który w dzieciństwie dostał od rodziców. Nigdy wcześniej go nie zdejmował na dłużej, ponieważ wierzył, że przynosi mu szczęście. Madzia nie chciała jednak przyjąć naszyjnika ze względu na to, że tak wiele znaczył dla chłopaka.

Oleh nie przyjął jednak jej tłumaczeń i postanowił załatwić inaczej tę sprawę. W pewnym momencie podrzucił jej wisiorek do walizki. Madzia dowiedziała się o tym dopiero wówczas, gdy jej ukochany opuścił już dom Wielkiego Brata.

W poniedziałek Oleh opublikował na swoim InstaStory zdjęcie Madzi z dorysowanym sercem.

Źródło: gazeta.pl