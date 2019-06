Absurdalny pomysł Marka Jakubiaka. Poseł chce zakazu sprzedaży wódki w małych butelkach

Poseł Konfederacji Marek Jakubiak był gościem programu „Tłit WP”, gdzie mówił m.in. o kwestiach związanych z lobby alkoholowym w polskim Sejmie i sprzedażą alkoholu. Jakubiak jest zaniepokojony sprzedażą tzw. małpek. Proponuje więc, by alkohol mógł być sprzedawany jedynie w butelkach o objętości większej niż 0,75 litra.

Na początek poseł Konfederacji odniósł się do doniesień o działalności w polskim Sejmie tzw. lobby alkoholowego. – Zawodowo musiałbym być zadowolony (śmiech – red.), natomiast nic nie wiem. Jakie lobby alkoholowe? O co tu chodzi? – pytał Jakubiak.

Prowadzący program stwierdził natomiast, że lobby browarnicze powinno mieć mocniejszą pozycję, bo małpki wypychają piwo. – Absolutnie, ja mówię o tym, że jednostki miary sprzedażowe alkoholu nie powinny być mniejsze niż 0,75 – odparł poseł.

– To nie jest tak, że nie ma odpowiedzialności producenta. Jak widzę, że w sklepach gminnych, na wsiach sprzedaje się alkohol bardzo słabej jakości w takich kieliszkach plastikowych i jak jogurt ma taką zakrywkę, to my w ten sposób rozpijamy naród i to nie są wcale żarty – kontynuował.

Poseł Konfederacji przywołał także przepisy obowiązujące w USA, gdzie piwo można kupić jedynie w sześciopakach, co ma pomagać w walce z alkoholizmem. – Ja jestem za tym, żeby alkohole mocne takie jak wódka sprzedawano w 0,75l – podsumował poseł Jakubiak.

Jednak walka z problemami, które dotyczą tylko jednostki, ani regulowanie tego co i w jakich ilościach mogą pić obywatele, z całą pewnością nie powinno być regulowane przez państwo. Tzw. przeciwdziałanie alkoholizmowi to pusty frazes, którym kolejne rządy wycierają sobie usta, by móc kontrolować działania obywateli.

Źródło: wp.pl