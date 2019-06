Akcja NATO nad Bałtykiem! Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty [VIDEO]

Brytyjskie myśliwce Typhoon przechwyciły dwa rosyjskie samoloty transportowe nad Morzem Bałtyckim. Patrolujący niebo nad krajami nadbałtyckimi brytyjscy piloci dyżurują w ramach 50. zmiany NATO Baltic Air Policing.

Para dyżurna złożona z dwóch myśliwców Typhoon została poderwana z bazy Ämari Air Base w Estonii 10 czerwca.

Pierwszym rosyjskim samolotem, który przelatywał niedaleko granic Estonii był An-24. Został zidentyfikowany, a załogi około 10 minut później otrzymały zadanie przechwycenia kolejnej maszyny.

Tym razem był to inny typ rosyjskiego samolotu transportowego, An-26. Leciał praktycznie tą samą trasą co wcześniej An-24. Obie maszyny nie naruszyły estońskiej przestrzeni powietrznej.

Jak podkreślają przedstawiciele Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oba przechwycenia były rutynowe i zostały wykonany w sposób profesjonalny, czyli z zachowaniem zasad bezpieczeństwa lotów.

Była to szósta tego typu operacja od momentu, gdy brytyjskie myśliwce przejęły zadanie patrolowania estońskiej przestrzeni powietrznej od niemieckich pilotów latających na Eurofighterach.

4 myśliwce Typhoon należące do XII Eskadry RAF stacjonujące na co dzień w bazie RAF Coningsby w Lincolnshire przybyły do bazy Ämari 24 kwietnia.

Polska uczestniczyła jako tak zwany kraj wiodący w 49. zmianie Baltic Air Policing. Polskie myśliwce F-16, wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 8, wykonały w czasie trwającej od początku roku do końca kwietnia misji 22 przechwycenia rosyjskich samolotów.

RAF Typhoon jets based in Estonia launched to intercept two Russian transport aircraft that flew near Estonian airspace.

This was a routine @NATO mission for the Typhoon detachment providing continued reassurance in the region. #WeAreNATO

Read more: https://t.co/gbFzDbyjgq pic.twitter.com/Q3g7vZ0Q6a

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 11 czerwca 2019