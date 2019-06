Cejrowski ostro komentuje socjalistyczne zapędy PiS! „Rwałem włosy z głowy” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w najnowszym odcinku Studia Dziki Zachód na antenie Radia Wnet w ostrych słowach skomentował socjalistyczne pomysły rządu PiS. Zdaniem podróżnika rząd nie powinien się zajmować komunikacją na wsiach i małych miasteczkach.

Znany podróżnik odniósł się do tego, że Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dofinansowaniu połączeń, która ma przywrócić PKS-y na wsiach. – Rwałem włosy z głowy, bo państwo nie powinno się zajmować dofinansowaniem biznesu – uważa Cejrowski.

– Biznes powinien się sam kręcić, a państwo powinno się zajmować ułatwianiem życia biznesowi, żeby się lepiej kręcił. To się na różne sposoby robi, podatki się zmniejsza albo regulacje, czyli skreśla się niektóre przepisy – dodawał znany podróżnik.

– Autobus szkolny musi przechodzić coś tam, ale cała reszta rynku nie. Niech sobie klient wybiera. Jak widzi, że jest zdezelowany kierowca, to niech sobie wsiądzie do następnego autobusu. Niech to się odbywa między klientem, a tym autobusem, a nie na drodze regulacji państwowych – kontynuował.