Dramatyczne ostrzeżenie policji: „Upał może zabić dzieci i zwierzęta”

Stołeczni policjanci apelują, aby podczas upałów nawet na chwilę nie pozostawiać w samochodach dzieci ani zwierząt. Zwracają uwagę, że w taką pogodę wnętrze pojazdu bardzo szybko mocno się nagrzewa, co może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nim osób lub zwierząt.

W komunikacie opublikowanym w środę na stronie internetowej policji w Warszawie funkcjonariusze przypominają, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem. „Jeżeli jedziemy samochodem bez klimatyzacji, warto robić częściej przerwy. W ich trakcie warto przemyć twarz i kark chodną wodą” – wskazują.

Policja zaleca, aby w przypadku dalekich podróży zabierać ze sobą odpowiednią ilość płynów. „W samochodzie powinna być butelka wody, dzięki temu jeśli znajdziemy się w korku lub zepsuje nam się klimatyzacja, a w najgorszym przypadku samochód, woda może pomóc w uzupełnieniu płynów w organizmie. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa” – wyjaśniają.

Ta „dobra pogoda” nie powinna mylić kierowców, mimo że często stwarza złudne wrażenie większego bezpieczeństwa na drodze. W upały nadal należy zachowywać uwagę i nie przesadzać z prędkością jazdy.

Policjanci przestrzegają, aby podczas upałów nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. „W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać życiu i zdrowiu przebywających w nim osób czy zwierząt” – podkreślają.

Szczególnie narażone na upały są dzieci, ale także osoby starsze. Policja apeluje, aby odwiedzać je często i regularnie.

Zbyt długi czas spędzany na słońcu, zwłaszcza bez nakrycia głowy, przebywanie w przegrzanym miejscu, czy też zbyt intensywny wysiłek w gorący dzień może doprowadzić do udaru słonecznego lub cieplnego. Objawia się on poprzez zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączkę, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, przyspieszone bicie serca i oddech. W przypadku złego samopoczucia należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

Jak postępować w czasie upałów? Policjanci radzą, aby unikać przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach południowych. Zalecają, aby wychodzić na zewnątrz w nakryciu głowy – w jasnej czapce z daszkiem lub w kapeluszu z rondem. Należy ubierać się w przewiewne, jasne rzeczy z naturalnych materiałów, zakrywające możliwie największą powierzchnie skóry. Na zewnątrz powinno się zakładać lekkie obuwie, z kolei w domu – zdjąć kapcie i skarpetki. Funkcjonariusze wskazują, że chodzenie boso chłodzi organizm dzięki kontaktowi z chłodną podłogą.

W czasie upałów najlepiej spożywać zbilansowane, lekkostrawne posiłki i – co bardzo ważne – pić duże ilości płynów wzbogaconych w mikroelementy. Należy unikać picia kawy i napojów alkoholowych, które często powodują dalsze odwodnienie organizmu. Jeśli na co dzień bierze się leki, trzeba skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać pewność, że lekarstwa nie wzmagają wrażliwości na wysokie temperatury.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zarówno w środę, jak i w czwartek temperatura może sięgać nawet 33 stopni. Alerty IMGW drugiego stopnia ze względu na upały obowiązują w środę w całej Polsce.

