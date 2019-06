Kim Dzong Un to krwiożerczy tyran! „Koszmarna egzekucja wzięta z filmu z Bondem”

Kim Dzong Un jest krwiożerczym tyranem. Uciska swój naród do tego stopnia, że narodowa TV z powodu powszechnego głodu w kraju puszcza programy jak ugotować trawę by ją zjeść. Teraz przeszedł jednak sam siebie. Wydał bestialski wyrok na generała podejrzanego o zdradę. Rzucił go piraniom na pożarcie…

Jak podaje tabloid The Sun, jeden z generałów podległych przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Unowi miał zostać stracony. Posądzono go o zdradę.

Krwawy tyran nie wybacza, więc chciał go brutalnie ukarać. Sposób uśmiercenia miał przestraszyć pozostałych wojskowych i pokazać, że Kim Dzong Un nie cofnie się przed niczym.

Sposób uśmiercenia wojskowego kojarzyć się mógł do tej pory wyłącznie z hollywodzkimi produkcjami filmowymi.

Według The Sun egzekucja oskarżonego o zdradę miała wyjątkowo makabryczny charakter.

Posądzony o zdradę generał, na polecenie Kim Dzong Una, miał trafić do akwarium z piraniami. Egzekucja odbyła się w jego rezydencji w Pjongjangu.

Według The Sun pomysł na uśmiercenie wojskowego Kim miał zaczerpnąć z filmu o przygodach Jamesa Bonda. Filmowa fikcja stała się makabryczną zbrodnią.

Źródło: The Sun/ Super Express