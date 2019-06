„Kosa dla klechy w Breslau zostanie wykorzystana”. Doktor z Uniwersytetu Warszawskiego śmieje się z ataku na księdza i obraża ciężarną kobietę!

Pracownicy naukowi na największym uniwersytecie w stolicy państwa powinni stanowić intelektualną elitę. Powinni, ale czytając wpisy i wypowiedzi niektórych z nich można by uznać, że to nie elita, a najgorszy element marginesu i… i może lepiej poprzestać na takim określeniu bo i tak trudno znaleźć słowa odpowiednie do skomentowania wpisu doktora Wojciecha Jabłońskiego.

Atak na wrocławskiego księdza zszokował i poruszył dogłębnie opinię publiczną. Większość osób życzyła księdzu szybkiego powrotu do zdrowia. Część ludzi, których psychika została skrzywiona ostatnimi atakami na Kościół wypisywała w komentarzach na facebooku rzeczy typu „Bóg tak chciał”.

To jednak zwykła internetowa tłuszcza która sądzi, że pod nickami jest bezpieczna i może sobie poużywać. Nikt by się nie spodziewał, że równie ohydnego wpisu może się dopuścić pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Tymczasem pan doktor nauk politycznych, Wojciech Jabłoński, popełnił na swoim twitterze taki oto wpis:

„Ta kosa dla klechy w Breslau zostanie wykorzystana przez #PiSkomuna i inne frakcje broniące kościelnej pedofilii (Kukiz, PSL) do szczucia na niewierzących”

Cóż zapewne ten sam pan doktor (PRowiec!) uważał, że Adamowicza zaatakowano na finale WOŚPu przez internetowy hejt. Idąc tym tropem, czy po tych słowach pan doktor nie będzie współwinnym kolejnego ataku na księdza? Tym razem może będzie to atak ze skutkiem śmiertelnym.

Gardzę takimi jak ty – napisał pan doktor do ciężarnej kobiety

„Kosa dla klechy”… Obrzydliwy tweet człowieka, który aspirował do roli politologicznego autorytetu. Tym tweetem zrównał się z Urbanem. Takim nie podaje się ręki. odpisała Jabłońskiemu mu na ohydny tweet republikanka i posłanka Anna Siarkowska.

Siarkowska, a skąd założenie, że ja bym chciał podać rękę tobie? Gardzę takimi jak ty. A podobno jesteś nawet posłem na polski sejm. To już beka do kwadratu. – wypluł z siebie w odpowiedzi do ciężarnej posłanki szanowny pan doktor.

Cóż, tak wyglądają polskie elity. Czytając tak pełne nienawiści, rynsztokowe wpisy można się załamać bo takiego języka używają właśnie ci oświeceni, ci wykształceni, ci którzy powinni być przykładem dla innych.

