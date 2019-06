Mocne słowa Franciszka do Polaków. Papież dziękuje za udział w Marszach dla Życia

Papież Franciszek wezwał wiernych w Polsce, by modlili się o szacunek dla życia ludzkiego. „Jesteśmy wezwani, by go bronić i służyć mu” – powiedział papież w czasie audiencji generalnej w środę w Watykanie.

Zwracając się do Polaków, biorących udział w spotkaniu na placu Świętego Piotra Franciszek powiedział:

„Wiem, że wielu z was i tysiące waszych rodaków uczestniczyło w niedzielę w Marszach dla Życia, niosąc przesłanie, że życie jest święte, ponieważ jest darem Boga”.

„Jesteśmy wezwani, by go bronić i służyć mu, już od poczęcia w łonie matki, aż po to starcze, często schorowane i cierpiące. Nie wolno życia niszczyć, czynić przedmiotem eksperymentów lub fałszywych koncepcji” – podkreślił papież.

Następnie zaapelował do polskich pielgrzymów: „Proszę módlcie się o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych”.

W audiencji udział wzięła między innymi delegacja górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Danielem Ozonem, odwołanym we wtorek ze stanowiska prezesa przez Radę Nadzorczą. Obecne były wdowy po górnikach – ofiarach katastrofy w kopalni Zofiówka. Delegacji tej towarzyszył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

W wygłoszonej katechezie do tysięcy wiernych papież mówił, że Kościół nie może być „autoreferencyjny” i „popadać w przeciętność”.

