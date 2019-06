Nurowska szaleje! Znana lewaczka tym razem zabrała głos w sprawie zakupu samolotów F-35

Maria Nurowska to znana lewaczka, miłośniczka „Czarnych Protestów:, KOD-u i Platformy Obywatelskiej. Nie wiadomo z jakiego powodu uważa się za elitę III RP, ale poucza Polaków jak mają żyć. I co najważniejsze na kogo głosować! Tym razem jest znawcą od lotnictwa wojskowego i zabrała głoś ws. zakupu myśliwców F-35 Lightning II.”Po co wywalać miliardy na samolociki”.

Od paru tygodni wiadomo, że Polska zamierza kupić od Stanów Zjednoczonych sprzęt wojskowy w tym 32 myśliwce piątej generacji F-35 Lightning II. To jedne z najnowszych myśliwców na świecie.

Jako, że uczynił to znienawidzony przez nią rząd Nurowska dostaje szału i na swoim Facebooku pisze co o tym myśli.

„MON kupuje w USA. 17 mld zł na wątpliwe odstraszanie przeciwnika. Minister Mariusz Błaszczak deklaruje, że 32 samoloty F-35 wraz z Patriotami i rakietami HIMARS będą skutecznie odstraszać przeciwników. Eksperci mają co do tego wątpliwości. Pewne jest jednak, że za miliardy kupujemy przychylność USA w sprawie baz w Polsce”.

Potem nadchodzi istna histeria czyli wykrzykniki i duże litery!

„POWSTRZYMAJMY TYCH SZALEŃCÓW, KARMIĄ SWOJE WYBUJAŁE EGO NASZYM KOSZTEM” – pisze wzburzona fanka KOD-u i Schetyny!

Zdaniem Nurowskiej za pieniądze, które Polska chce przeznaczyć na zakup nowego sprzętu, można by „uratować Polaków” czyli kupić im leki.

„BYŁO TAKIE POWIEDZENIE: „JEDNA BOMBA ATOMOWA I WRÓCIMY ZNÓW DO LWOWA” OBAWIAM SIĘ, ŻE MOŻE BYĆ ODWROTNIE, JAKIŚ SZALENIEC NACIŚNIE GUZIK… WIĘC PO CO WYWALAĆ MILIARDY NA SAMOLOCIKI…” – oceniła fachowo Nurkowska.

Źródło: Facebook