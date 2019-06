Wiadomo już kiedy dokładnie nastąpi koniec świata! Naukowcy odszyfrowali kod Leonarda Da Vinci

Leonardo Da Vinci to genialny artysta epoki renesansu. Tworzył on nie tylko wspaniałe dzieła sztuki, ale również wybiegał w przyszłość swoimi ideami. Czy przewidział on również koniec świata?

Watykańska badaczka Sabrina Sforza Galitzia twierdzi, że z obrazu „Ostatnia wieczerza” można wyczytać wiele informacji dotyczących końca świata. Chodzi tutaj o tajemne symbole, które można odnaleźć na płótnie.

Zdaniem badaczki, najistotniejsza jest kwestia tzw. lunety, czyli elementu sklepienia kolebkowego, który znajduje się nad oknem pośrodku malowidła.

Według Galitzii, znajduje się tam matematyczno-astrologiczna zagadka, którą – jak przyznała – rozszyfrowała. Otóż zdaniem badaczki, koniec świata nastąpi wskutek wielkiego potopu, który rozpocznie się 21 marca 4006 r., zaś zakończy się 1 listopada.

Z dokumentów wynika jednak, że sam Leonardo uważał dzień 1 listopada 4006 r. za „nowy początek ludzkości”.

Źródło: se.pl