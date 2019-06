Cenzura trwa! Teledysk z Klepacką zniknął z YouTube’a. „Szerzy nienawiść” [VIDEO]

Znana polska sportsmenka i mistrzyni świata w windsurfingu Zofia Klepacka wystąpiła w teledysku rapera Karata NM. Teraz klip zniknął z YouTube’a. Administratorzy uznali bowiem, że „narusza zasady dotyczące szerzenia nienawiści”.

„Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w twoim kraju” – informuje YouTube wszystkich, którzy chcieli obejrzeć klip stworzony przez Karata NM do „Grzechów Sodomskich”.

Na portalu została tylko 22-sekundowa zapowiedź utworu.

„Szerzenie nienawiści”, którym YouTube argumentuje usunięcie teledysku odnosi się najprawdopodobniej do słów: „Powiesz ze jestem nietolerancyjny, jak tylko przewijam to co jest w Biblii. Wprawdzie każdy z nas popełnia winy, jednak to wyjątkowo jest czyn ohydny, jeśli mężczyzna z mężczyzną współżył, jeśli kobieta obok kobiety się budzi co ranek. Nie chcemy w Polsce tu tego wcale dewiacji, sodomii, co tu sieje zamęt” – które rapuje Karat NM, czyli Paweł Michalik.

„Grzechy wołające o do nieba pomstę, to grzechy sodomskie, Boże chroń od tego Polskę. Grzechy wołające o do nieba pomstę, to zabójstwo ostre, w to wlicza się aborcję” – nawijał Michalik.

W dobie źle pojętej tolerancji, takie słowa oburzają tęczowych aktywistów.

Udział Zofii Klepackiej, która wprost wyraża swoje poglądy, sprawił, że kawałek mało znanego rapera zyskał rozgłos. W teledysku sportsmenka wchodzi do kościoła, gdzie czyta fragment Pisma Świętego o „sądzie nad Sodomą i Gomorą”.

