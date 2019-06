Chcą zwolnić z tajemnicy spowiedzi księży. Ten kto wyspowiada się z tego grzechu trafi do prokuratury!

Kalifornijski demokratyczny senator Jerry Hill zaproponował projekt ustawy, według której duchowni mieliby zostać zmuszeni do naruszenia tajemnicy spowiedzi pod pretekstem ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi.

Ustawa miałaby zmusić księży do tego, by zgłaszali wszelkie przypadki podejrzeń seksualnego nadużycia względem dzieci, o których dowiedzieli się podczas spowiedzi.

Za projektem ustawy S.B. 360 głosowało 30 senatorów, a sprzeciwiło się jedynie dwóch. Teraz ustawa trafi do niższej Izby Kongresu, dalsze prace oraz głosowanie przewidziane są na wrzesień.

Nie ulega wątpliwości, że gdyby ustawa została przyjęta, stanowiłoby to nie tylko naruszenie sakramentu i tajemnicy spowiedzi, ale także pogwałcenie wolności religijnej.

Zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego duchowny, który świadomie złamie tajemnicę spowiedzi podlega ekskomunice. Autor ustawy nie widzi w tym jednak problemu. – Patrzę na to jako na większe dobro społeczeństwa – tłumaczy Hill.

Projekt zakłada również, że jeśli ksiądz nie zgłosi znanego mu przypadku do prokuratury, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Są jednak pewne wątpliwości, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Dalsze prace nad projektem przewidziano we wrześniu.

Źródło: pch24.pl/nczas.com