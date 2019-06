Co dalej z „Big Brotherem”? Zapadła ważna decyzja zarządu. Jest też kolejna uczestniczka [FOTO]

Obecna edycja „Big Brothera” dobiega końca. W niedzielę poznamy zwycięzcę. Zarząd natomiast podjął już decyzję o kontynuacji reality show.

Mimo że na początku program nie wzbudzał zbyt wielkich emocji, a widzowie uznali, że to co się dzieje w domu Wielkiego Brata jest po prostu nudne, z biegiem czasu show zyskało trochę kolorów. Kolejne live’y wzbudzały coraz większe emocje. Ponadto produkcja robiła wszystko, co mogła – m.in. przywróciła do programu Łukasza Darłaka, czy wprowadziła do willi chłopaka weganki Justyny „Juszes” Żak. Pikanterii programowi dodała także zakochana para – Magda i Oleh.

Grupa Discovery musiała dobrze zarobić na show, ponieważ podjęła decyzję o kontynuacji formatu.

„Po sukcesie pierwszej edycji programu Big Brother zarząd TVN Discovery podjął decyzję o kontynuacji reality show w stacji TVN7. Druga edycja zostanie wyemitowana na antenie Siódemki oraz na platformie player.pl jesienią 2019 roku” – napisano w oświadczeniu prasowym.

Produkcja przedstawiła już pierwszą uczestniczkę kolejnej edycji. „Na kilka dni przed wielkim finałem powracającego po latach Big Brothera widzowie poznają nową uczestniczkę programu. Do mieszkańców dołączyła właśnie Karolina Włodarska. Mieszkanka Domu Wielkiego Brata została wybrana w drodze castingów i jest pierwszą uczestniczką drugiej edycji programu” – czytamy.

