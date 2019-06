Czeka nas prawdziwa fala nowe imigracji. ”Białoruska armia” już czeka na granicach

Zarobki na zachodzie cztery razy wyższe niż u siebie, koszty życia na podobnym poziomie – wydaje wam się, że czytanie opis emigracji do Niemiec lub Wielkiej Brytanii? Nie, to stan z jakim mierzą się Białorusini chcą wyjechać do Polski. W najbliższym czasie możemy się spodziewać ogromnej fali migracji z tegoż kraju.

Informacje o „Białoruskiej armii” podał dziennik Rzeczpospolita, który to sprawdził ilość firm zajmujących się organizowaniem Białorusinom pracy w Polsce. Jak się okazuje ich liczba lawinowo rośnie, a chętnych jest znacznie więcej niż miejsc.

We wcześniejszych latach nasi wschodni sąsiedzi wybierali raczej kierunek rosyjski, jako ten, w którym poszukiwali nowego sposobu na życie. Teraz jednak wszystko się zmieniło, a Polska stała się wymarzonym miejscem do pracy. Oczywiście wszystko przez finanse.

Jak wskazują dziennikarze RP.pl w roku 2019 oraz 2020 powinniśmy się spodziewać prawdziwego najazdu zarobkowego do naszego kraju. Co może zaskakiwać, największą grupą zawodową będą lekarze oraz osoby zatrudniane w szeroko pojętej służbie zdrowia. W Polsce dostrzegalne są bowiem braki w zatrudnieniu, a dla Białorusinów jest to prawdziwy zarobkowy raj.

Spodziewać się możemy również dużej ilości małych przedsiębiorców, którzy będą chcieli właśnie w Polsce otworzyć swój biznes. Białoruś należy bowiem do krajów, w którym otwieranie jednoosobowej działalności to prawdziwa udręka.

Źródło: RP.pl / NCzas.com