Naukowcy przerażeni! Potężne wybuchy na Słońcu zagrażają Ziemi. To będzie prawdziwa apokalipsa

Te informacje już niedługo mogą zszokować świat. Naukowcy z Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Staint Louis ostrzegają: na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków słonecznych, które mogą wywołać chaos na Ziemi.

O tym, że Słońce zaczyna zachowywać się bardzo zaskakująco wiemy od kilku miesięcy. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy o wyjątkowym, wręcz zatrważającym spokoju. Teraz zespół naukowców opublikował specjalny raport na stronie Uniwersytetu w Kolorado z którego wynika, że nasze Słońce ponownie weszło w fazę aktywności.

Według informacji przedstawionych w raporcie, gwiazda wyrzuca potężne strugi energii. Jeśli takowe dotrą do Ziemi, to mogą wywołać prawdziwy chaos.

Energia, która uderzy w naszą planetę zakłóci między innymi pracę systemów energetycznych oraz satelitarnych. W najgorszym przypadku może nawet dojść do ich całkowitego zniszczenia. To co wydarzyłoby się wówczas, aż trudno sobie wyobrazić. Brak systemów nawigacyjnych, byłby jednym z najmniejszych problemów, które dotknęłyby ludzkość.

Teorie o niszczycielskich wybuchach na Słońcu nie są nowe. W zasadzie co chwilę pojawia się kolejny zespół naukowców, który potwierdza wzmożoną aktywność naszej gwiazdy. Nigdy jednak nie ma pewności, która z fal powstała z wybuchów dotrze do Ziemi.

Źródło: CU.edu / NCzas.com