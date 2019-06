Pseudoreforma PiS nie dała efektów. Sytuacja w sądownictwie nadal jest zła

Sądowe reformy PiS nie przyniosły efektu. Sprawy nadal toczą się tak długo, jak poprzednio, a w sprawach gospodarczych nawet dłużej.

Na rozstrzygnięcie w sprawach gospodarczych czeka się 15 miesięcy, czyli o miesiąc dłużej niż w ubiegłym roku. W sprawach cywilnych jest tak samo, jak rok wcześniej. Lekka poprawa jest natomiast w sprawach ubezpieczeniowych i karnych, poprawa liczona kilkoma dniami. Średnio jednak czas oczekiwania się wydłużył.

Sędziowie za ten stan winią Ministerstwo Sprawiedliwości, które według nich zbyt pośpiesznie reformuje sądownictwo oraz nie obsadza stanowiska sędziów. W zeszłym roku był wolnych 750 etatów sędziowskich.

Ta sprawa ma jednak drugie dno. Wydaje się, że sędziowie bojkotują pracę Ministerstwa Sprawiedliwości.

KRS zdążył zaopiniować 550 kandydatów, ale trwa pat w procedurze. Zgromadzenia ogólne sądów odraczają opiniowanie kandydatów, w rezultacie ich dokumenty nie trafiają do KRS. To sprzeciw sądów wobec zmian wprowadzonych do KRS.

W odpowiedzi na to, resort ministra Ziobry ma zamiar przeprowadzić zmiany procedury karnej i cywilnej tak, żeby procesy były nawet dzień po dniu, a w sprawach gospodarczych procesy trwały najwyżej pół roku.

Źródło: „Forbes”