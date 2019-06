UFO nad Warszawą? Tajemnicze obiekty zaobserwowane nad Polską [VIDEO]

Na warszawskim niebie, w biały dzień nagrano dwa tajemnicze obiekty przypominające latające spodki. Jakość nagrania jest dość dobra, a osoby interesujące się tematem kosmicznych wędrowców zastanawiają się czy to możliwe, że są to te same latające talerze, które widziano nad Wrocławiem?

Dwa jasne obiekty, lecące w niedużej odległości od siebie pojawiły się na warszawskim niebie 10 czerwca, 2018 roku – może warto zapamiętać tę datę, jest to bowiem dzień w którym w Polsce nagrano niezidentyfikowane obiekty latające.

Na nagraniu widać dwa świetliste spodki między którymi w pewnym momencie pojawia się coś w rodzaju „dziwnego, przerywanego mostu”, następnie obiekty zmieniają kształt.

Nagranie powstało w Warszawie, w okolicy ulicy Wesołej.

Obiekt został nagrany 10 czerwca 2019r. godz. 17:15 widok na wschód od Warszawy w kierunku Mińska Maz. Miejsce nagrywania – okolice Villa Park Wesoła. Nie jest to balon IMGW z Legionowa ani krótkofalarski (brak śladu w sieci APRS). – pisze autor tajemniczego nagrania.

NOL pod Warszawą. from Robert on Vimeo.

UFO nad Warszawą i UFO nad Wrocławiem to te same statki obcych cywilizacji?

Nagranie z latającymi talerzami z Warszawy od razu przywodzi na myśl inne tajemnicze wideo z Polski, które również zostało wypuszczone do sieci przed kilkoma dniami. We Wrocławiu również nagrano dwa świetliste obiekty, które w pewnym momencie łączą się ze sobą takim samym przerywanym mostem jak te warszawskie. Czy to mozliwe, że są to te same statki?

W dniu 26 maja udało mi się nagrać coś dziwnego nad Wrocławiem.

Może was zainteresuje. Film wrzuciłem do Youtube.

Przepraszam za wulgaryzmy na filmie :) – pisze z kolei autor nagrania z Wrocławia.

Oba widea są do siebie bardzo podobne, w obu UFO zostało nagrane w biały dzień. Trudno powiedzieć co o tym wszystkim sądzić ponieważ ani władze Warszawy, ani władze Wrocławia nie ustosunkowały się do tajemniczych filmików.

Źródło: Fundacja nautilus, VIMEO, YouTube