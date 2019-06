W odmętach politycznej poprawności. Na grupowym zdjęciu z Doliny Krzemowej zabrakło kobiet, więc je dokleili

Lifestylowy magazyn GQ opublikował zdjęcie ze spotkania przedstawicieli Doliny Krzemowej z włoskim projektantem mody Brunello Cucinellim. Na zdjęciu widać 15 mężczyzn i 2 kobiety. Jak się okazało, kobiety zostały doklejone w photoshopie.

Grube szychy z Doliny Krzemowej wybrały się na wycieczkę do Włoch. Odwiedzili małą wioskę, w której mieszka znany projektant mody. Jego luksusowe kreacje kosztują tysiące dolarów. Wśród licznych zdjęć jest jedno grupowe, na którym zabrakło jednak kobiet.

To najwyraźniej nie spodobało się wszelkiej maści lewicowym aktywistom walczącym o równouprawnienie i tego typu rzeczy. Postanowili przerobić zdjęcie tak, by na pamiątkowej fotografii widniały dwie kobiety. Doklejone zostały Lynn Jurich i Ruzwana Bashir. Co ciekawe, nie doklejono na przykład Jeffa Bezosa, którego również zabrakło na grupowej fotografii.

W amerykańskim magazynie lifestylowym GQ, który dystrybuowany jest do wielu państw na świecie, powstał reportaż z wizyty u włoskiego projektanta. Tekst zilustrowano fałszywym zdjęciem, a wszystko w imię politycznej poprawności i dążenia do równouprawnienia. W niektórych chorych głowach nie do przyjęcia jest, by takie spotkanie opatrzyć zdjęciem 15 mężczyzn, więc postanowiono zafałszować rzeczywistość.

Mistyfikację wykryli internauci, którzy zwrócili uwagę na nienaturalne oświetlenie kobiet na zdjęciu. Zaczęli drążyć temat, użyli bezpłatnego narzędzia do analizy metadanych, które odczytało dane fotografii. Okazało się, że przy zdjęciu manipulowano w programie graficznym photoshop.

Takie zabiegi stosuje się jednak bardzo często dla podrasowania zdjęcia, więc to jeszcze nie dowodziło, że posunięto się do tak bezczelnej manipulacji jak doklejanie kolejnych osób. Był to jednak przyczynek do dalszego drążenia tematu.

Internauci wyśledzili w mediach społecznościowych prywatne zdjęcia uczestników z tego spotkania. I choć do Włoch rzeczywiście poleciały wspomniane dwie kobiety, to wciąż wiele faktów się nie zgadzało – między innymi ubiór kobiet. Przedstawiciel portalu buzzfeednews, na którym cała historia jest opisana, zwrócił się do przedstawicieli magazynu GQ z prośbą o wyjaśnienie. Ci jednak milczeli.

Po kolejnych poszukiwaniach w Google odnaleziono autentyczne zdjęcie. Brakuje na nim wspomnianych dwóch kobiet. Dopiero wtedy do całej sprawy – dość pokrętnie – odnieśli się dział public relations magazynu GQ oraz przedstawiciel włoskiego projektanta.

Here is the LinkedIn post where it came from that went up a week ago. The person is Ferdinando de Bellis, a corporate communications professional who has worked with Cucinelli from Milan.

(This will inevitably be taken down, so enjoy while you can.)

https://t.co/8mV2jhqFWg pic.twitter.com/DL7dAGidjt

— Ryan Mac (@RMac18) June 12, 2019