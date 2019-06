Wielki powrót Joli Rutowicz! Celebrytka zamierza wystąpić w nowej edycji programu „Big Brother”

Jola Rutowicz zyskała sławę dzięki udziałowi i zwycięstwu w „Big Brother 4.1”. Dała się wówczas poznać jako osoba niezwykle barwna, a jej atrybutami był wielki pluszowy koń, długie tipsy i różowy błyszczyk na ustach. Pomimo jej zwycięstwa, nie zagościła na długo w show biznesie.

Rutowicz postanowiła wyjechać z Polski. Teraz zamierza o sobie przypomnieć oraz spróbować ponownie sił w programie, który uczynił ją gwiazdą.

Jak się okazuje Jola Rutowicz chciałaby wystąpić w holenderskiej edycji programu „Big Brother”. Ponoć reżyser już się na to zgodził.

– Na początku sceptycznie podchodziła do tego pomysłu. Jednak po czasie stwierdziła, że to może mieć sens. Wysłała już swoje zgłoszenie i spotkała się z wielkim entuzjazmem produkcji. Reżyser tamtejszej wersji show kojarzył ją i momentalnie zgodził się na przyjęcie jej. Jeśli uda im się dojść do porozumienia w sprawie finansów, to na jesień Jolka wprowadzi się do domu Wielkiego Brata – powiedział dla portalu Plotek.pl anonimowy informator.

Teraz Rutowicz chciałaby pokazać się z zupełnie innej strony niż w polskiej edycji widowiska. Przede wszystkim zamierza przekonać do siebie widzów nowym wizerunkiem oraz bardziej dojrzałym zachowaniem.

Ponoć Jola ma ogromną ochotę na wygraną. Ciekawe czy jej się to uda.

Źródło: plotek.pl