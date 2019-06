Brytyjscy muzułmanie są przestraszeni kandydatem na premiera. Porównują Borisa Johnsona z Hitlerem

Przewodniczący Brytyjskiego Forum Muzułmańskiego Mohammed Amin, członek Partii Konserwatywnej, powiedział, że kandydat na brytyjskiego premiera Borisa Johnsona nie ma moralnego charakteru, by przewodzić krajowi. W swoim przemówieniu porównał go także z führerem nazistowskich Niemiec Adolfem Hitlerem, donosi The Independent .

Według przedstawiciela społeczności islamskiej Johnson naraził muzułmańskie kobiety na ryzyko ataków islamofobicznych, porównując te które noszą burki i nikaby do „rabusiów bankowych”. Amin, który jest liderem muzułmanów Partii Konserwatywnej uważa, że ​​Johnson jest „na tyle inteligentny, by zdać sobie sprawę z tego, jaki efekt przyniesie”.

“I am not prepared to be a member of a party that selects him as its leader. ‘He is simply not fit to be prime minister. ‘I’m not saying he has to be a saint, he doesn’t even have the integrity to be an accountant.”https://t.co/h3jvojaxgp

— Interfaith Matters (@__Interfaith__) 14 czerwca 2019