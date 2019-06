Dramat ekspedientki z Białegostoku! Maszynka do mięsa zmiażdżyła jej rękę

W Białymstoku rozegrały się wydarzenia rodem z najbardziej krwawego horroru. Maszynka do mięsa zmiażdżyła rękę obsługującej ją ekspedientce z lokalnego sklepu. Pogotowie natychmiast pojawiło się na miejscu, jednak kończynę trzeba było amputować.

To prawdziwy dramat dla ekspedientki z Białegostoku. W wyniku wypadku przy pracy maszyna do mięsa, którą kobieta obsługiwała zmiażdżyła jej rękę – kończyny nie dało się wyciągnąć z metalowego uścisku, została całkowicie zniszczona i to co z niej zostało trzeba było usunąć operacyjnie.

Dla ekspedientki musi być to prawdziwy koszmar – nie wiadomo czy po amputacji będzie w stanie dalej wykonywać dotychczasowy zawód, czy ten ten straszny wypadek nie pozbawi jej źródła utrzymania.

Na miejscu wypadku bardzo szybko zjawiły się odpowiednie służby. Pogotowie przetransportowało kobietę do szpitala, gdzie odcięto jej zmiażdżoną rękę.

Na miejscu zdarzenia pojawiła się również Straż Pożarna, której funkcjonariusze odgrodzili barierkami miejsce makabry od zbierających się tam gapiów.

Nie wiadomo póki co czy zawinił czynnik ludzki, czy też to straszne wydarzenie jest efektem awarii maszyny.